西门子发布灵悦系列开关插座：升级 16AX 标准，多种 USB 快充可选

IT之家 8 月 4 日消息，西门子日前宣布推出灵悦系列开关插座新品，用于家居家装领域。

据介绍，西门子灵悦系列采用细哑光精致表面，以及轻柔磨砂质感，延续了西门子插座经典的无边框大面板设计，并配有微弧角度、 3° 小摆角的设计，可选雾沙白、清月灰、暮光金三款配色。

结构方面，西门子灵悦系列开关插座进一步加强了支架，提升了安装扭矩的承受力，号称“即使使用大扭矩的电动螺丝刀也无惧产品变形”。

用电取电方面，西门子灵悦系列配有多种充电插座规格，1 位、2 位、3 位开关均达到 16AX 的设计标准，通断能力高于 10AX 的产品。同时，带开关的五孔插座的开关也升级为 16AX 的大功率开关。

USB 快充插座拥有 2.1A 单口 USB-A 插座、3.1A 双口 USB-A 插座、USB-A+C 插座多款品类。

五孔插座类产品接线端子可容纳 4 根 4mm2 的导线，增强接线的易操作性；通过 RoHS 环保认证，采用环保材料打造。

西门子灵悦系列开关插座现已上市，IT之家暂未在电商平台查询到，预计可在线下门店或家装服务商处咨询。

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