IBM 研报：AI 普及倒逼 14 亿员工学习掌握新技能、工资平均涨幅 15%

IT之家 8 月 22 日消息，IBM 近日发布的研报指出，由于生成式 AI 的普及，全球预估有 14 亿的劳动力（占比约 40%）在未来 3 年内，必须要学习和掌握新的相关技能。

IBM 在研报中认为生成式 AI 的崛起，并不会引发失业潮，而是会催生出大量的新兴岗位。

IBM 在研报中详细分析了生成式 AI 对各种商业模式的影响，揭示了企业如何在运营中利用人工智能，以及人工智能如何发挥显著改变工作角色的潜力。

IBM 这份研报基于此前展开的多项调查，涵盖 3000 名 C 级高管、以及对全球 22 个国家和地区的 2.1 万名员工，强调了人工智能将在企业和劳动力中引发的重大转变。

受访高管表示，由于生成式 AI 的崛起，认为 40% 的员工在未来 3 年内需要学习和掌握相关的新技能；87% 的领导者认为 AI 不会替代工作，而是会扩大工作岗位。

研报还表示，学习掌握 AI 相关技能的员工，平均工资涨幅在 15% 左右，此外那些强调 AI 的企业报告收入增长率比同行高出 36%。

IT之家在此附上 IBM 研报 PDF 链接，感兴趣的用户可以点击深入阅读。

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