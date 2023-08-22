荷兰自行车协会拒保胖胎电动车：在阿姆斯特丹被盗几率高达 90%

IT之家 8 月 22 日消息，荷兰最大的自行车协会荷兰皇家旅游俱乐部（ANWB）宣布，将不再为胖胎电动自行车提供保险，因为这种自行车的被盗风险极高。

据IT之家了解，荷兰被视为世界上的自行车之都，不仅因为骑自行车的比例很高，而且因为该国的法律和城市设计都优先考虑自行车。荷兰的自行车数量甚至超过了人口数量，而且在城市里骑自行车比开汽车更常见。

虽然典型的荷兰式自行车有着窄而直径大的轮胎，一直是荷兰最常见的自行车类型，但是随着电动自行车的销量飙升，胖胎也变得更受欢迎。但问题是，胖胎电动自行车也成为了自行车盗窃者的首选目标。据 ANWB 称，“在阿姆斯特丹，你的胖胎电动自行车被盗的几率是 90%。”ANWB 目前为大约 1 万辆胖胎电动自行车提供保险，并声称胖胎电动自行车的赔偿已经上升到保费的 800%。为了防止自行车保险也飙升，该协会决定不再为胖胎电动自行车提供保险。现有的保单将继续有效，但不会续签。

胖胎（fat tire）是一种自行车的轮胎类型，其特点是轮胎的宽度和直径都比普通的自行车轮胎大得多。胖胎可以在雪地、沙地、泥地等不平整的路面上提供更好的抓地力和稳定性，在欧美等地很受欢迎，但在中国还不太常见。

在中国，自行车保险也比较罕见，自行车丢失后只能报警。不过，胖胎电动自行车在荷兰有着 90% 的被盗几率还是令人难以置信。

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