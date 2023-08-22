微软剥离 MRTK3 开发套件：交由 GitHub 团队推进、正式版 9 月发布

IT之家 8 月 22 日消息，微软今天发布公告，宣布剥离 Microsoft Mixed Reality Toolkit 3（MRTK3）工具包，后续将交由 GitHub 独立团队维护和跟进，但这并不表示微软就此放弃对该开发套件的开发工作。

IT之家翻译微软博文部分内容如下：

MRTK 在独立运营之后，可以摆脱此前的诸多限制，例如开发人员难以引入到其它终端产品、影响其功能路线图等。 这项转变并不影响微软对 MRTK3 套件的后续投资，相反，我们还要加大投资力度，并和其它主要行业参与者一道，创建一个指导委员会，继续推进该项目发展。

微软表示目前该指导委员会已经吸引了至少 2 家公司，分别为 Magic Leap 公司和高通公司。

微软表示将于 2023 年 9 月第 2 周时候上线 Mixed Reality Toolkit 3，新版本将明显改善整体性能，减少内存占用并改进用户界面。

微软于日前发布公告，宣布停产 Azure Kinect 开发工具，并于 10 月停止销售。

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