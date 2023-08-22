微软邀请 A3 / A5 Microsoft 365 用户，测试必应聊天企业预览版

IT之家 8 月 22 日消息，微软今天发布新闻稿，邀请已经购买 A3 或者 A5 的 Microsoft 365 用户，测试必应聊天企业版（Bing Chat Enterprise）预览版。

相比较常规版必应聊天，企业版最大的亮点在于，不会保存相关聊天数据，微软也不会使用这些数据来训练其 AI 模型。

IT之家翻译微软博文部分内容如下：

必应聊天企业版在保护商业数据的前提下，为你的组织提供人工智能聊天服务，IT 管理员可以有效管控输入输出内容。 这意味着用户和聊天数据不会泄露到组织外部，聊天数据不会被保存，微软无法对其进行访问，聊天数据也不会用于训练我们的底层模型。

管理中心的消息称，Bing Chat 企业版将于 8 月底默认开启，管理员可以选择不默认开启 Bing Chat 企业版。公开预览目前适用于 Microsoft 365 E3、E5、Business Standard 和 Business Premium 服务的订阅者，该公司还计划以每月 5 美元（IT之家备注：当前约 36 元人民币）的价格为每个用户单独提供 Bing Chat 企业版的访问权限。

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