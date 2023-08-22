亿航智能宣布旗下 EH216-S 型无人机符合性验证试飞工作全部完成，即将迈入正式商用阶段

IT之家 8 月 22 日消息，据亿航智能官方公众号发文表示，亿航智能旗下的 EH216-S 型无人驾驶航空器目前已经通过中国民航局最终的型号合格审定试飞，EH216-S 型无人机最后阶段的符合性验证试飞工作当下已全部完成，官方表示，“此举创造了全球电动垂直起降飞行器（eVTOL）行业在适航认证领域的全新高度”。

▲ 图源 亿航智能官方公众号

官方宣称，“作为城市空中交通的核心产品，亿航智能 EH216-S 采用创新的无人驾驶、全备份、集群管理的技术理念，是全球首个无人驾驶 eVTOL 型号审定项目，EH216-S 不仅填补无人驾驶适航标准的空白，更标志着整个 eVTOL 行业在适航认证领域迈出前所未有的崭新一步。”

亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华智表示，“我想特别感谢中国民用航空局的各级领导和审查组的不懈努力，也要感谢公司适航团队的坚持不懈和永不放弃，是大家的专业素养、精湛技术和团结协作，让我们取得了今天的成绩。我相信正式颁证前的程序性工作会很快完成，这将为公司下一步的商业化运营铺平了道路。”

▲ 图源 亿航智能官方公众号

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IT之家经过查询得知，自 2021 年 1 月中国民航局正式受理 EH216-S 型无人驾驶航空器系统型号合格证的申请以来，已经过去了 2 年半时间，当下亿航 EH216-S 型无人驾驶航空器首度通过验证试飞工作，相关步骤已经进入收官阶段，该无人机即将迈入正式商用阶段。

亿航智能表示，目前他们已经为下一步商业化运营进行了全面布局。“过去两年，在中国民航局“先行先试、审运结合”的指导方针下，亿航智能在国内 18 座城市的 20 个网点累计完成了超过 9300 架次的低空旅游场景运行试飞，其中包括广州、深圳、珠海、肇庆、三亚等中国知名城市。在这过程中，亿航智能培养出一支训练有素的 AAV 专业运营团队，开发出一套数字化的城市空中交通（UAM）运营管理和服务平台，并总结积累了丰富的、可行的、可复制的试运行经验”。

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