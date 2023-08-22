摩尔线程发布显卡 Windows 驱动 v230.40：正式支持 DirectX 11

IT之家 8 月 22 日消息，摩尔线程今日正式发布支持 DirectX 11 的 Windows 驱动程序，版本号为 v230.40。这是继今年 6 月与 7 月发布两版基于 DirectX 11 的社区版（DCB）驱动后，摩尔线程正式版驱动迎来的重大升级。

IT 之家附摩尔线程 v230.40 驱动更新如下：

▼ 新的驱动程序，新增对《原神》《刀塔 2》《街霸 5》《使命召唤 4：现代战争》等 15 款游戏的支持，同时进一步优化了 DirectX 图形性能，驱动效率与稳定性得到大幅提升。

▼ 在功能特性方面，新增 DisplayPort 多数据流传输（MST）功能、Display Stream Compression（DSC）功能，可在 3840 × 2160 分辨率下实现 144Hz 刷新率；

▼ 在 PES 控制中心方面，新增 PES 控制中心卸载驱动后重启功能，优化 PES 控制中心安装流程，自动检测 Resizable BAR 是否打开等多项重要更新。

官方表示，自摩尔线程发布首张游戏显卡以来，其显卡 Windows 驱动已完成 9 次升级与更新，包括 7 次正式版驱动和 2 次社区版（DCB）驱动。至此，摩尔线程 MTT S80 / S70 支持的游戏数量超过 80 余款，并完成对近 60 款主流主板与近 40 款热门显示器的支持，兼容性得到极大提升。

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