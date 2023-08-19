七彩虹推出双风扇版 RTX 4070 Ultra 显卡，售价 4799 元

IT之家 8 月 19 日消息，七彩虹在今年 4 月份首发了三风扇版 RTX 4070 Ultra 显卡，现在双风扇型号也上市了，售价 4799 元。

据介绍，这款显卡长度为 276mm，GPU 频率支持一键超频至 2505MHz，8pin 电源接口。内部采用 4 根 6mm 热管散热，风扇为双 100mm 环形风扇。

IT之家整理 RTX 4070 参数性能信息如下：

RTX 4070 显卡拥有 5888 CUDA 核心，采用 12GB GDDR6X 显存，位宽为 192bit。

英伟达表示，在 DLSS 3 加持下，GeForce RTX 4070 平均性能比 RTX 2070 SUPER 快 2.6 倍，比 GeForce RTX 3080 快 1.4 倍。同时，GeForce RTX 4070 在不支持光线追踪和 DLSS 等先进功能的传统光栅化游戏中也表现出色。在这些光栅化的游戏中，GeForce RTX 4070 与 GeForce RTX 3080 不相上下，但实际游戏功耗只有后者的一半不到，并拥有额外的 2GB 显存。此外，RTX 4070 的存储体系得到增强，拥有 36MB L2 缓存和 12GB 超高速 GDDR6X 显存。

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