官方攻略书暗示游戏《艾尔登法环》有望推出更多 DLC 或续作

IT之家 8 月 22 日消息，《艾尔登法环》的官方攻略书《艾尔登法环 知识之书》第二卷近日在英国发售，有玩家发现，书中的内容可能暗示着这款开放世界角色扮演游戏正计划开发续作。

▲ 图源 《艾尔登法环》官方参考书

据悉，Reddit 论坛用户 AnchovyKing 昨日发现，FromSoftware 总裁宫崎英高在该书中表示：“一些关于背景知识的澄清和揭示将为未来的游戏保留。”

这一表述让许多玩家猜测《艾尔登法环》的续作或 DLC 正在酝酿之中。不过也有许多玩家指出，这一说法有可能是“英文版的翻译错误”，而且宫崎英高的说辞可能只是指“游戏未来的 DLC”，比如即将发布的《黄金树之影》DLC。

但从另一方面考虑，有《艾尔登法环》的销量作为支持，FromSoftware 应该也不会轻易放弃推出续作。

▲ 图源 万代南梦宫披露数据

IT之家经过查询得知，《艾尔登法环》在今年 5 月已售出 2050 万套，该游戏还在 6 月 Steam Deck 掌机热门游戏排行榜排行第二，目前 FromSoftware 正在开发游戏的新 DLC《黄金树之影》。

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