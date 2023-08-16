开发商分析《堕落之主》设计细节，解释游戏“为何具有《艾尔登法环》的影子”

IT之家 8 月 16 日消息，《堕落之主》是一款暗黑风格的 RPG 游戏，IT之家早前曾报道，IGN 此前放出了该游戏的演示视频，展示了玩家在游戏中对战两位 BOSS 的场景，日前游戏开发商还分享了该游戏使用“虚幻 5”引擎时的技术细节。

而近日《堕落之主》创意总监 Cezar Virtosu 以及 HexWorks 工作室负责人 Saul Gascon 在接受外媒 MP1st 的采访时，还透露了《堕落之主》的相关设计细节，他们同时对外界“游戏具有《艾尔登法环》影子”的评价，进行了解释。

Cezar Virtos 表示：

的确《艾尔登法环》让我们大吃一惊，其实我们并非想做一款具有开创意义的巨作，我们只是想打造出一款好玩的游戏。没有人预料到会出现这种情况，等我们接触到《艾尔登法环》已是游戏开发后期的时候，所以我们只好坚定自己的立场。 公司开展业务的方式是尽早将游戏指标锁定在“占位符资产”上，然后在“艺术创作阶段”时进行调整，这也是工作室在 3 年半的时间里制作 3A 游戏的方法。虽然在《堕落之主》游玩过程中，玩家能看到不少和《艾尔登法环》撞车的影子，包括武器、BOSS 等，但是我们的主题和故事都不尽相同。其中有些相似的地方我们进行了略微的调整，不过游戏 98% 的内容基本未动。

Saul Gascon 补充道：“本作并非开放世界，生者和亡者的两个平行世界设定也会为玩家带来不同的游戏体验。”

▲ 图源 《堕落之主》官方海报

据悉，《堕落之主》讲述了在相互交织的广袤世界中的一段全新史诗角色扮演冒险之旅。在经历了难以想象的漫长残酷暴政之后，邪神 Adyr 终于被打败，游戏将于 10 月 13 日发售，登陆 PS5、Xbox Series 及 PC 平台。

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