FS 社开发团队约 300 人，开发《艾尔登法环》游戏高峰期仅调用 230 人

IT之家 7 月 26 日消息，凭借着广受赞誉的《艾尔登法环》等多款游戏，工作室 FromSoftware 赢得了玩家的认可。那么开发这样一款好评游戏，该工作室到底用了多少人呢？

《装甲核心 VI 境界天火》游戏制作人 Yasunori Ogura 近日在接受 PCGamer 采访时给出了答案，他表示在开发《艾尔登法环》期间，峰值开发团队人数为 200-230 人。

考虑到游戏的规模和复杂性，这实际上是相当令人惊讶的。目前游戏行业开发一款大型游戏，通常以“千”为单位计算，有时候可能破万。

根据 MobyGames (游戏数据库服务商) 的数据显示，《暗黑破坏神 4》开发人员达到了 9166 人。

其中参与游戏音频工作的有 2464 人，参与美术和图形创作的有 902 人、参与游戏编程的有 394 人，负责游戏设计的有 193 人，负责 QA 的有 397 人，还有 475 人进入致谢名单。

Ogura 表示《装甲核心 VI 境界天火》比前作更加开放，并表示峰值开发团队人数在 200-230 人之间。

IT之家翻译部分采访内容如下：

FromSoftware 目前大约有 400 名员工，其中 300 名是开发人员。根据项目的当前情况和当前的开发周期，开发人员可以根据需要在项目之间转移。 在开发《装甲核心 VI 境界天火》期间，团队最多调用了 200-230 人开发这款游戏，这和开发《艾尔登法环》差不多。

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