京东 PLUS 会员今晚零点升级：无限免邮 + 至高 3% 返利 + 免费体检，100 元礼金陆续下线

京东宣布自 2023 年 8 月 23 日 0 点起，将原有的免基础运费门槛从 99 元下调至 59 元。

另外，京东 PLUS 会员权益也将在 2023 年 8 月 23 日 0 点起起全面焕新升级，经过咨询官方 PLUS 客服后，回复为：

感谢您对 PLUS 会员的支持，因权益运营调整，PLUS 会员权益 23 年 8 月 23 日 0 点起全面焕新升级。 升级后可享受： PLUS 无限免邮

至高 3% 返利

免费体检

PLUS 95 折等权益

会员生效日期在 2023 年 9 月 25 日（含）前，在会员有效期终止前，仍可领取 100 元礼金券。

京东 PLUS 会员每月 100 元全品礼金券：点此查看。

另外，喜马拉雅现已开启“九大联合会员 七夕限时狂促”活动，套餐直降至 198 元好价。

会员套装内含（括号中为官方售价）

喜马拉雅 VIP 年卡（￥218）

腾讯视频 年卡（￥258）

京东 PLUS 年卡（￥198）

网易云音乐 半年卡（￥108）

平安 半年卡（￥138）

百度文库 半年卡（￥78）

优酷 季卡（￥78）

百度网盘 月卡（￥30）

滴滴打车券（￥106）

京东 PLUS 会员还可领取 200-10 元全品券（点此领券），全场任意凑单 2 元商品后（示例凑单品），实付仅需 190 元（联合会员折合 188 元）。

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