科技昨夜今晨 0823：Arm 正式递交 IPO 申请、京东 PLUS 会员升级、微软 Excel 宣布集成 Python

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 8 月 23 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、小米备案 mios.cn 网站域名，消息称将打通“新终端”

小米科技有限责任公司于 2022 年 11 月 11 日备案了 mios.cn 网站域名，目前可在工信部查到。IT之家测试，该域名目前处于 403 错误状态，也就是资源不可用，网站也没有设置 https 安全证书。博主 @数码闲聊站 曾于 8 月 15 日爆料称：“打通‘新终端’的自研 OS 打磨中，已取得阶段性进展”，目前该爆料已被删除。>> 查看详情

2、Arm 正式递交 IPO 申请，最大客户来自中国

8 月 22 日凌晨，日本软银集团旗下的英国半导体 IP 巨头 Arm Holdings 向美国证券交易委员会正式递交 IPO 文件，披露了其财务细节。> 查看详情

3、FF 汽车湖北新公司成立，法拉第未来中国总部将落地黄冈

8 月 17 日，法法汽车（湖北）有限公司成立，法定代表人为王志刚，注册资本 1 亿美元，经营范围含道路机动车辆生产、新能源汽车整车销售、汽车零部件研发、智能车载设备制造、人工智能行业应用系统集成服务、代驾服务、工程和技术研究和试验发展等。>> 查看详情

4、铁路 12306 系统升级：支持手机短信提醒火车票，非本人购票也能收到通知

据“中国铁路”官方公众号消息，自 8 月 22 日起，铁路部门进一步优化完善 12306 旅客信息服务功能，提供覆盖购票、乘车、退票改签、停运通知、晚点提示等出行信息服务，更好地满足旅客信息服务需求，提升出行体验。>> 查看详情

5、消息称小米汽车现阶段电池供应商敲定：中创新航和宁德时代

据界面新闻最新消息，从小米内部知情人士处了解到，今年小米汽车一级和二级的电池供应商已经敲定中创新航（原名中航锂电）和宁德时代作为现阶段的电池供应商。对于小米汽车的电池供应商，外界此前普遍猜测为宁德时代和比亚迪，而比亚迪相关人士也向其透露，其动力电池供应名单中目前没有小米汽车。>> 查看详情

6、英伟达发布 DLSS 3.5：加入光线重建技术，提升光线追踪图像质量

英伟达 8 月 22 日宣布，目前已有超过 330 款已发布的游戏和应用支持 DLSS。英伟达将发布 NVIDIA DLSS 3.5，其采用光线重建技术，是借助 AI 提升光线追踪最新的技术创新。>> 查看详情

7、微软 Excel 宣布集成 Python：用户可通过全新“=PY”函数调用 Anaconda 发行版执行各种操作

微软已经将 Python 原生集成到 Excel 公测版中首先向 Microsoft 365 Insiders 推出，从而使用户能够借助 Python 库、数据可视化和分析的能力更好地使用 Excel。

目前该功能只能在桌面版 Excel 中使用，但微软表示 Python 计算也可以在微软云中运行。如果感兴趣的话，你现在可以加入 Microsoft 365 Insider 计划并选择 Beta 频道来获取最新的 Excel 版本。>> 查看详情

8、百度 2023 年 Q2 营收 341 亿元：同比增长 15%，超过市场预估

百度 8 月 22 日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报：营收 341 亿元，预估 332.9 亿元；百度核心收入 264 亿元，预估 256.6 亿元。>> 查看详情

9、京东 8 月 23 日起包邮门槛从 99 元下调至 59 元

京东宣布自 2023 年 8 月 23 日 0 点起，将原有的免基础运费门槛从 99 元下调至 59 元（非会员满 59 元免邮）。另外，京东 PLUS 会员权益也在 2023 年 8 月 23 日 0 点起全面焕新升级，升级后可享受：

PLUS 年卡 / 季卡会员无限次免邮：点此查看。

至高 3% 返利：点此查看。

爱康国宾免费体检：点此查看。

PLUS 95 折优惠：点此查看。

生活特权：点此查看。

更多新增权益：点此查看。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。