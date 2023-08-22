英伟达发布 DLSS 3.5：加入光线重建技术，提升光线追踪图像质量

IT之家 8 月 22 日消息，英伟达今日宣布，目前已有超过 330 款已发布的游戏和应用支持 DLSS。现在，英伟达将发布 NVIDIA DLSS 3.5，其采用光线重建技术，是借助 AI 提升光线追踪最新的技术创新。

IT之家附 NVIDIA DLSS 3.5 介绍如下：

随着光线重建技术的引入，NVIDIA DLSS 3.5 使您在游戏中身临其境，感受到更加精美和逼真的画面。由 AI 助力的光线重建技术将进一步提升光线追踪的质量。

为了帮助游戏在高帧率下运行光线追踪，我们会将光线样本注入到场景中，并使用需要人工设计的降噪器来为每个照明通道填补缺失的像素。

每个需要人工设计的降噪器都会累积多帧的像素以增加细节，实际上是借取过去的光线，但仍存在引入鬼影、消除动态效果并降低其他效果的风险。

DLSS 3.5 引入了光线重建技术，这也是进阶版 AI 驱动的神经渲染器的一部分，通过将需要人工设计的降噪器替换为 NVIDIA 超级计算机训练的 AI 网络（在采样光线之间生成更高质量的像素），为所有 GeForce RTX GPU 提升光线追踪图像质量。

今年 9 月，DLSS 3.5 在《赛博朋克 2077 》和《赛博朋克 2077：往日之影》以及今年秋季推出的其他游戏和应用中首次亮相。GeForce RTX 40 系列用户可以将光线重建与帧生成相结合，以实现令人惊叹的性能和画质，而 GeForce RTX 20 和 30 系列用户可以将光线重建与超分辨率和 DLAA 一同开启。

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