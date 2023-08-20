英伟达将于 8 月 23-24 日公布 Q2 财报，预计同比增幅超过 50%

IT之家 8 月 20 日消息，据台媒经济日报今日凌晨报道，英伟达将于美国时间 8 月 23 日（北京时间 8 月 23 日-8 月 24 日之间）公布其 2024 会计年度 Q2 财报。报道称，外界期待该公司财报揭晓能够“进一步验证 AI 带来的实质利益”，并从中得知明确的长期展望。

作为参考，英伟达在 2024 会计年度 Q1 总营收为 71.9 亿美元（IT之家备注：当前约 524.87 亿元人民币），同比减少 13%，但跟上一季度相比增长了 19%。其数据中心有关的业绩则是同比、环比均出现双位数的增幅。

英伟达预估 2024 会计年度 Q2 业绩将超过 110 亿美元（当前约 803 亿元人民币），同比增幅“大增五成以上”。

英伟达 CEO 黄仁勋曾表示，电脑产业正在经历两项同步发生的变革 —— 生成式 AI、加速计算。今年 1 月起，市场出现了“不可思议的陡峭”的需求，公司正在增产以满足这些需求，拥有“令人难以置信的订单”。据称，英伟达已经备妥包括 H100 芯片在内的一系列产品线，以应对市场对加速计算的需求。

IT之家此前报道，英伟达是本周二（8 月 15 日）费城半导体指数中上涨的三家股票之一。此前，好于预期的美国零售销售数据引发了对利率可能会较长时间保持在高位的担忧，令股市不安。

瑞银分析师 Timothy Arcuri 在一份研究报告中写道：“随着大量资本和新融资工具追逐新的 AI 软件和专业的云基础设施模式，英伟达实际上正在扮演‘造王者’（kingmaker）的角色。”

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