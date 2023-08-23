《真人快打 1》游戏放出辛代尔和绍康角色预告

IT之家 8 月 23 日消息，游戏开发商 NetherRealm Studios 今天在科隆游戏展上，分享了《真人快打 1》（Mortal Kombat 1）最新预告片，展示了辛代尔（Sindel）和绍康（Shao Kahn）两位角色玩法。

IT之家在此附上《真人快打 1》游戏可玩角色如下:

阿什拉 (Ashrah)

巴拉卡（Baraka）

杰拉斯 (Geras)

哈维克（Havik）

乔尼・凯奇（Johnny Cage）

Kenshyi

吉塔娜（Kitana）

空老（Kung Lao）

李梅（Li Mei）

刘康（Liu Kang）

梅连娜（Mileena）

雷电（Raiden）

雨（Rain）

蜥蜴人（Reptile）

蝎子 / 波佐之半藏（Scorpion / Hanzo Hasashi）

烟雾（Smoke）

蒯良（Kuai Liang / Sub-Zero）

谭雅（Tanya）

辛代尔（Sindel）

游戏官方介绍如下：探索由火神刘康打造，并重生后的“真人快打”宇宙。《真人快打 1》将以全新的战斗系统、游戏模式和必杀终结，开启本系列的新纪元！

《真人快打 1》将于 9 月 19 日登陆 PS5、Xbox Series、Switch 及 PC 平台。目前该作已上线 Steam，标准版售价 384 元，高级版售价 522 元。高级版内含“格斗包”、可提前 1 周抢先体验可下载内容的角色以及 1250 龙晶（游戏内货币）。

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