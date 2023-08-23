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首页 > 游戏之家>游戏快报

《真人快打 1》游戏放出辛代尔和绍康角色预告

2023/8/23 4:25:53 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 23 日消息，游戏开发商 NetherRealm Studios 今天在科隆游戏展上，分享了《真人快打 1》（Mortal Kombat 1）最新预告片，展示了辛代尔（Sindel）和绍康（Shao Kahn）两位角色玩法。

IT之家在此附上《真人快打 1》游戏可玩角色如下:

  • 阿什拉 (Ashrah)

  • 巴拉卡（Baraka）

  • 杰拉斯 (Geras)

  • 哈维克（Havik）

  • 乔尼・凯奇（Johnny Cage）

  • Kenshyi

  • 吉塔娜（Kitana）

  • 空老（Kung Lao）

  • 李梅（Li Mei）

  • 刘康（Liu Kang）

  • 梅连娜（Mileena）

  • 雷电（Raiden）

  • 雨（Rain）

  • 蜥蜴人（Reptile）

  • 蝎子 / 波佐之半藏（Scorpion / Hanzo Hasashi）

  • 烟雾（Smoke）

  • 蒯良（Kuai Liang / Sub-Zero）

  • 谭雅（Tanya）

  • 辛代尔（Sindel）

游戏官方介绍如下：探索由火神刘康打造，并重生后的“真人快打”宇宙。《真人快打 1》将以全新的战斗系统、游戏模式和必杀终结，开启本系列的新纪元！

《真人快打 1》将于 9 月 19 日登陆 PS5、Xbox Series、Switch 及 PC 平台。目前该作已上线 Steam，标准版售价 384 元，高级版售价 522 元。高级版内含“格斗包”、可提前 1 周抢先体验可下载内容的角色以及 1250 龙晶（游戏内货币）。

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关键词：真人快打

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