ROG 推出 PG49WCD 曲面显示器：49 英寸 144 Hz 超宽屏设计，售价 1499 美元

IT之家 8 月 23 日消息，华硕在 5 月举行的 Computex 2023 展示了一款型号为 PG49WCD 的游戏显示器，49 英寸超宽屏设计吸引了不少目光。现在，这款新品在 2023 科隆游戏展正式推出，售价 1499 美元（IT之家备注：当前约 10928 元人民币）。

▲ 图源 ROG 官网，下同

据官方介绍，PG49WCD 显示器分辨率为 5120x1440，可提供两个独立的 16:9 1440p 显示空间，屏幕采用 QD-OLED 面板，曲率达到 1800R，支持 144Hz 刷新率以及 0.03 毫秒响应时间。

此外，PG49WCD 显示器峰值亮度达到了 1000 尼特，支持 AMD FreeSync Premium Pro 和 DisplayHDR True Black 400，DCI-P3 色域达到 99%，具备 10-bit 色彩。

这款显示器还内置 KVM 切换器，凭借该功能用户可通过一个键盘和鼠标控制两台主机，并且两个桌面均分布在同一款显示屏上。当用户在两个桌面之间移动鼠标时，它会自动在两个设备之间切换控制，无需专门的软件或额外的硬件。

接口方面，PG49WCD 显示器提供了 DP1.4、HDMI2.1、USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口，便于用户连接外围设备。此外，该产品还提供一个具有 90W 功率输出的全功能 USB Type-C 端口，用户可以将设备连接到显示器为其充电。

这款超宽屏游戏显示器的售价为 1499 美元（当前约 10928 元人民币），将于 2023 年第四季度初上市。目前尚不清楚是否会在国内市场推出。

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