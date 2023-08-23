Cameyo 为 ChromeOS 推出 VAD 服务，帮助企业减少云端应用运行成本

IT之家 8 月 23 日消息，软件虚拟化公司 Cameyo 宣布，通过将旗下的 VAD 服务整合到 ChromeOS 系统中，允许用户在 Chromebook 更轻松地运行 Windows 应用程序。

Cameyo 表示 ChromeOS 在整合 VAD 服务之后，可以在不创建完整虚拟桌面的情况下，在网页端运行包括 Windows、Linux、SaaS 以及网页应用程序。

本质上来说，ChromeOS 会运行 PWA 应用程序，减少了用户支付虚拟桌面的费用，让企业和组织以更低的成本，在 ChromeOS 上更轻松地访问第三方应用程序。

IT之家翻译 谷歌 ChromeOS 解决方案产品主管 Naveen Viswanatha 内容如下：

许多企业和组织此前依赖 VDI 和 DaaS 等虚拟桌面解决方案，为终端用户提供相关软件服务，但完整虚拟桌面也导致了更高的成本支出。 在当今云优先的世界中，用户只需要以无缝的方式简单安全地访问他们的应用程序，从而优化他们的工作效率。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。