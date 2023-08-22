效仿苹果 iPhone，消息称美版谷歌 Pixel 8 系列手机仅支持 eSIM

IT之家 8 月 22 日消息，前 XDA 媒体主编 Mishaal Rahman 近日报告称，在美国等部分市场，谷歌将会跟进苹果 iPhone 14 系列的设计方案，今年秋季推出的 Pixel 8 系列手机完全取消物理 SIM 卡卡槽，仅支持使用 eSIM 卡方案。

该消息源引用了 OnLeaks 此前分享的 Pixel 8 渲染图，表示渲染图左侧并没有预留 SIM 卡卡槽，认为在部分市场发售的新机型会转而使用 eSIM。

IT之家此前报道，谷歌 Pixel 8 系列将搭载 Tensor G3 处理器，Pro 版正面将配备一块 6.7 英寸的三星 OLED 显示屏，分辨率为 2992×1344，支持 120Hz 刷新率，亮度达 1600nits（不确定是否为峰值亮度），像素密度 490PPI。

影像方面，谷歌 Pixel 8 Pro 后置 5000 万像素 GN2 主摄 + 6400 万像素 IMX787 超广角镜头 + 4800 万像素 GM5 长焦镜头，前置 1080 万像素 3J1 镜头。

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