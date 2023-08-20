谷歌正为 Chromebook 测试超宽带（UWB）技术

IT之家 8 月 20 日消息，超宽带（UWB）是一种短距离无线通信技术，能够快速传输数据，还能精确地定位物体的位置。

IT之家注意到，虽然这项技术已经存在了一段时间，但最近才开始被更多的设备使用。据传 Pixel Watch 2 将会搭载 UWB 模块。而这可能不是谷歌唯一一款即将采用这项技术的新产品，该公司可能还计划在 Chromebook 上使用 UWB。

Chrome Unboxed 网站发现，Chromium Gerrit（一个开源的基于网络的代码协作工具，开发者可以在上面审查源代码的修改）中出现了 UWB 的相关引用。这表明谷歌目前正在 Chromebook 上测试 UWB 技术。据悉谷歌正在测试几种 UWB 的使用场景，包括 Chromebook 之间的连接、Chromebook 和手机之间的连接，以及多用户之间的连接。

由于目前还处于测试阶段，我们可能还需要等待一段时间才能看到搭载 UWB 的 Chromebook 上市。UWB 是一种节能、多功能、低成本的无线通信技术，可以快速传输数据 —— 从 4Mbps 到 675Mbps 或更高，并且可以精确地定位物体的位置，精度达到厘米级，目前被用于无钥匙进入、自动化、物体追踪等领域，主要出现在手机和追踪器中。

在 Chromebook 中使用这项技术可能会为连接带来新的可能性，利用 UWB，一个房间内的共享驱动器可以被多人快速且无缝地访问，而不需要任何线缆，或者可以无延迟地投屏应用。

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