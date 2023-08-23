TGA 2023 颁奖典礼官宣 12 月 7 日举办，《王国之泪》《星空》等游戏大作“神仙打架”

IT之家 8 月 23 日消息，在今日凌晨的 2023 科隆国际游戏展开幕夜直播中，主持人 Geoff Keighley 宣布 TGA 2023 颁奖典礼（The Game Awards 2023）将于 12 月 7 日举行。按照往年惯例，预计会在北京时间 12 月 8 日举行。

据 The Game Awards 官方 X 账号称，TGA 2023 将迎来 10 周年庆典，还会有新游戏的全球首次公布，听起来看点十足。

此外，每年 TGA 最值得关注的就是各大奖项评选结果，届时IT之家将第一时间跟踪报道相关提名和获奖情况。

值得一提的是，由于《塞尔达传说：王国之泪》《星空》等大作从 2022 年跳票到了 2023 年，因此去年《艾尔登法环》几乎是毫无争议地拿下了 TGA 2022 年度最佳游戏。

然而到了今年，《塞尔达传说：王国之泪》《星空》两个老对手相遇，再加上好评如潮的《博德之门 3》正式版发售，后面还有《装甲核心 6》虎视眈眈，似乎竞争异常激烈。

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