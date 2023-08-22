Steam 一周销量榜：《博德之门 3》豪取三连冠，热度高于《CS:GO》

IT之家 8 月 22 日消息，Valve 现已公布 2023 年 8 月 15 日至 22 日的 Steam 商店一周销量排行榜。

在这一周之中，《博德之门 3》继续坐稳榜首豪取三连冠，热度持续高于免费游戏《反恐精英: 全球攻势》。热门新作《Wayfinder》和《德州电锯杀人狂》分别位列第 10 和第 12 位。

下面是本周 Steam 周销榜（IT之家已剔除免费游戏和 Steam Deck）：

1.《博德之门 3》

2.《星空》（预购）

3.《使命召唤：现代战争 III 2023》《使命召唤：现代战争 II 2022》《使命召唤：战区》

4.《装甲核心 6 境界天火》（预购）

5.《Wayfinder》（新上榜）

6.《赛博朋克 2077》

7.《德州电锯杀人狂》（新上榜）

8.《极限竞速：地平线 5》

9.《麦登橄榄球 24》

10.《Bomb Rush Cyberfunk》（新上榜）

11.《遗迹 2》

12.《EA SPORTS FC 24》（预购）

如果只看中国区，那么榜单将变为：

《博德之门 3》

《使命召唤：现代战争 III 2023》《使命召唤：现代战争 II 2022》《使命召唤：战区》

《赛博朋克 2077》

《极限竞速：地平线 5》

《星空》（预购）

《Wayfinder》（新上榜）

《极限竞速：地平线 4》

《装甲核心 6 境界天火》（预购）

《苍翼：混沌效应》

《壁纸引擎》

《EA SPORTS FC 24》（预购）

《GTA5》

《赛博朋克 2077：往日之影》（预购）

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