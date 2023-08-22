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首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam 一周销量榜：《博德之门 3》豪取三连冠，热度高于《CS:GO》

2023/8/22 17:29:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 雨雪载途华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 22 日消息，Valve 现已公布 2023 年 8 月 15 日至 22 日的 Steam 商店一周销量排行榜。

在这一周之中，《博德之门 3》继续坐稳榜首豪取三连冠，热度持续高于免费游戏《反恐精英: 全球攻势》。热门新作《Wayfinder》和《德州电锯杀人狂》分别位列第 10 和第 12 位。

下面是本周 Steam 周销榜（IT之家已剔除免费游戏和 Steam Deck）：

  • 1.《博德之门 3》

  • 2.《星空》（预购）

  • 3.《使命召唤：现代战争 III 2023》《使命召唤：现代战争 II 2022》《使命召唤：战区》

  • 4.《装甲核心 6 境界天火》（预购）

  • 5.《Wayfinder》（新上榜）

  • 6.《赛博朋克 2077》

  • 7.《德州电锯杀人狂》（新上榜）

  • 8.《极限竞速：地平线 5》

  • 9.《麦登橄榄球 24》

  • 10.《Bomb Rush Cyberfunk》（新上榜）

  • 11.《遗迹 2》

  • 12.《EA SPORTS FC 24》（预购）

如果只看中国区，那么榜单将变为：

  • 《博德之门 3》

  • 《使命召唤：现代战争 III 2023》《使命召唤：现代战争 II 2022》《使命召唤：战区》

  • 《赛博朋克 2077》

  • 《极限竞速：地平线 5》

  • 《星空》（预购）

  • 《Wayfinder》（新上榜）

  • 《极限竞速：地平线 4》

  • 《装甲核心 6 境界天火》（预购）

  • 《苍翼：混沌效应》

  • 《壁纸引擎》

  • 《EA SPORTS FC 24》（预购）

  • 《GTA5》

  • 《赛博朋克 2077：往日之影》（预购）

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关键词：博德之门Steam

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