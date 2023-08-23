《装甲核心 6 境界天火》发售宣传片公开，游戏将于 8 月 25 日正式推出

IT之家 8 月 23 日消息，经过漫长沉寂，3D 机甲动作游戏系列最新作《装甲核心 6：境界天火》即将于 2023 年 8 月 25 日发售，登陆 PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One／Steam 平台。此时距离 2012 年问世的《装甲核心 5》已有十年多的时间。

在今日凌晨举行的 2023 科隆游戏展 Opening Night Live 活动上公布了一段发售宣传片，我们一起来看一下吧。

IT之家注意到，本作目前已经上架 Steam 商店，国区预购价 298 元 / 348 元，配置最底要求 i7-4790K + GTX 1650，推荐 i5-10400 + NVIDIA GeForce GTX 1060。

在遥远的未来，一种名为“科洛尔”的神秘新物质在卢比孔星球被发现。它本应给人类的发展带来飞跃性增长，但有一天，它引起了一场灾难，周围的空间区域被风暴和火焰吞噬，并被烧得无影无踪。故事从半个世纪后再次发现“科洛尔”开始。



而我们的主角是旧世代强化人，身为 AC 驾驶员，人生只有战斗，也只被人们期待可以战斗。有一天，主角接受到了指导手沃尔特的指示，扮演独立佣兵投入各式各样的战斗。

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