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领克 03 车型推出官方橙色版：黑车顶 + 橙车身，16.68 万元起

2023/8/23 14:28:39 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 23 日消息，领克汽车今日宣布，领克 03 车型迎来橙色版，2.0T 劲 PRO、2.0T 劲 HALO 版本可以选择该配色，售价分别为 16.68 万元和 17.68 万元

IT之家查询获悉，新发布的橙色车型并非特别版或限定版，而是在现有的领克 03 车型颜色基础上新增的一种新颜色，其他相关产品配置与在售的领克 03 同配置车型保持一致

该配色采用了黑色车顶 + 橙色车身设计，内饰部分前座安全带和换挡拨片搭配橙色设计，还有橙色缝线点缀座椅和仪表台等细节，整体运动感更强了。

领克 03 的长宽高分别为 4639/1840/1460mm，轴距为 2730mm。动力方面，该车搭载一台 2.0T 涡轮增压发动机 + 7DCTEVO 湿式双离合变速箱，其最大输出功率为 187kW。该车内部配备 12.3 英寸全液晶仪表以及 12.8 英寸中控屏，搭载高通骁龙 8155 芯片，并提供手机无线充电功能。

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关键词：领克 03

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