消息称国家发改委已批准小米生产电动汽车

IT之家 8 月 23 日消息，据路透社报道，知情人士透露，智能手机制造商小米公司已经获得中国国家发展和改革委员会的批准生产电动汽车，这标志着该公司朝着明年初生产汽车的目标迈出了重要一步。

知情人士称，负责监管中国汽车行业新投资和产能的国家发展和改革委员会本月早些时候已批准总部位于北京的小米公司生产电动汽车，小米是自 2017 年底以来第四家获得国家发改委批准的企业。

不过，小米仍需获得工业和信息化部的批准，该部负责评估新汽车制造商和车型的技术和安全要求。

据悉，新能源汽车“双资质”极难获得。一家企业若要进入新能源汽车领域，既需要符合国家发改委的《新建纯电动乘用车企业管理规定》，同时还需要满足工信部的《新能源汽车准入规定》，即须满足生产和销售的大小“双资质”，这也是蔚来、小鹏等造车新势力选择代工的原因之一。

小米曾承诺在十年内向汽车业务投资 100 亿美元，并设定了在 2024 年上半年量产首款汽车的目标。但由于国家发改委在批准新产品方面一直持谨慎态度，人们对其能否如期实现这一时间表表示怀疑。

一位消息人士称，小米计划明年生产约 10 万辆电动汽车。两名小米员工告诉路透社，自上周以来，该公司还加快了电动汽车工厂的招聘速度，准备在 12 月提高产量。

IT之家注意到，日前，有人爆料称在新疆拍到小米汽车的测试车，车身造型轮廓与此前北京总部曝光的几乎一致。值得一提的是，近日雷军发布微博的 IP 归属地正显示位于新疆。而该条微博合影中，大家手持的横幅正写着“为小米汽车而战”。

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