首批 10 台比亚迪双层电动大巴交付智利：2 小时从 0 充满电，续航 280km

IT之家 8 月 22 日消息，比亚迪宣布向智利交付首批 10 台纯电动双层大巴，专为智利市场打造，长 12.128 米、高 4.170 米、重约 16.5 吨。

图源比亚迪公众号

IT之家从比亚迪公众号获悉，比亚迪 B12C01 双层巴士可以容纳 69 个座位，另有 6 个优先座位、一个超大座位和一个轮椅专用区，总载客量可达 97 人。车辆配备 30 个 USB 端口，高速 WiFi 和空调；仅需 2 小时即可从 0% 充至满电，续航里程高达 280 公里。

目前，比亚迪的纯电动大巴业务覆盖了智利、哥伦比亚、阿根廷、巴西、厄瓜多尔和乌拉圭等拉美多国市场。在全球范围内，比亚迪的电动大巴的足迹已遍布 70 多个国家逾 400 多个城市。

值得一提的是，比亚迪近日在第 47 届华盛顿州交通协会（WSTA）公共交通供应商博览会上展示了一辆电动巴士 K8M，这是最近加入华盛顿州韦纳奇 Link Transit 车队的 11 辆比亚迪巴士之一，最多可容纳 32 名乘客，续航 196 英里（约 315.43 公里）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。