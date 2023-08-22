比亚迪与 KG Mobility 计划在韩国建设电动汽车电池工厂

IT之家 8 月 22 日消息，据外媒 kedglobal 报道，比亚迪与 KG Mobility（前身为双龙汽车公司）正在洽谈在韩国建立一家联合电池工厂。行业人士透露，比亚迪和 KG Mobility 计划于 2025 年 1 月开始大规模建造电池组厂。该工厂将成为其在该国的第一家合资工厂。KG Mobility 的一位官员表示，两家公司尚未就地点和容量等细节作出决定。

IT之家从业内消息人士获悉，该工厂可能建在 KG Mobility 平泽工厂附近，位于首尔西南约 80 公里处。

值得一提的是，KG Mobility 计划为其将于 9 月推出的中型 SUV 电动车型 Torres EVX 安装磷酸铁锂电池，将与比亚迪合作在国内采购电池组。该 SUV 是韩国首款配备磷酸铁锂电池的电动汽车。

KG Mobility 的目标是在 2025 年推出的代号为 O100EV 的电动皮卡车和代号为 SUV-F100EV 的大型电动 SUV 上使用比亚迪的电池。

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