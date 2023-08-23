俄罗斯发射“进步 MS-24”货运飞船，预计 25 日与国际空间站对接

IT之家 8 月 23 日消息，据央视新闻，俄罗斯国家航天集团今日 9 时 08 分在哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场成功用“联盟-2.1a”运载火箭将“进步 MS-24”货运飞船发射升空。

火箭第三级分离后，飞船开始向国际空间站移动，预计飞行时间为 2 天，预计 25 日与国际空间站俄罗斯舱段“星辰”号服务舱对接，并将为国际空间站运送约 2.5 吨货物。

这是俄罗斯进步 MS 飞船今年第三次发射，也是拜科努尔太空港的第六次发射。火箭上装饰有纪念俄罗斯叶卡捷琳堡市成立 300 周年和洲际弹道导弹和航天器设计师弗拉基米尔・乌特金 (Vladimir Utkin) 诞辰 100 周年的图案。

据介绍，这艘飞船上装载了各类货物和各类设备，例如供给乘组使用和维护空间站系统的 1.5 吨多物品、0.5 吨燃料、420 公斤饮用水和 40 公斤氮气等等。

此外，“进步-24”还装载了一些实验设备，用于预测自然和人为灾害、监测天气状况、探究太空飞行对人体器官影响、分析乘务人员协作情况、研究地球磁场对微生物的影响、培育蛋白质晶体、组装在太空中进行益生菌发酵的设备。

据IT之家所知，目前国际空间站上共有六名宇航员，也就是第 69 探险队，包括三名俄罗斯宇航员，两名美国宇航员和一名阿联酋宇航员。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。