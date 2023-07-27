24 年来首次：美国宇航局与国际空间站短暂失联，设法通过俄系统与航天员联系

IT之家 7 月 27 日消息，根据美国宇航局（NASA）的消息，昨天，由于休斯敦约翰逊航天中心发生电力故障，导致与国际空间站（ISS）的通信中断了 20 分钟，之后又需要借助俄罗斯的通信系统传递信息，直到 90 分钟后才恢复正常。

国际空间站是一个位于低地球轨道的人造卫星，自 1998 年发射以来，一直由多个国家和机构共同运营和使用。目前，空间站上有七名宇航员，分别来自美国、俄罗斯、日本和欧洲航天局。他们在空间站上进行各种科学实验和探索活动。据悉，此次 NASA 与国际空间站失联还是 24 年来首次。

NASA 表示，通信中断并没有对空间站或宇航员造成任何危险。ISS 项目经理乔尔・蒙塔尔巴诺说：“这完全是一个地面问题，宇航员和空间站都没有任何问题。”他还说，NASA 将对发生的故障进行调查，并从中吸取教训。

在通信中断期间，数百万人可能看到了空间站从头顶飞过，但唯一能够与其联系的是那些计划明年切断与空间站联系的人 —— 俄罗斯。不过，俄罗斯退出国际空间站合作的具体时间还不清楚。

IT之家注意到，这次通信中断让人想起了阿波罗登月任务中的情景，当时宇航员迈克尔・柯林斯在月球背面失去了与地球的联系，而阿姆斯特朗和奥尔德林则在月球上进行着历史性的行走。不过，空间站上的宇航员并没有经历那样的孤独感，因为他们只失去了联系 20 分钟，而不是 48 分钟，并且他们还有彼此相伴。然而这一事件也提醒我们，在低地球轨道上，即使距离地面只有几百公里，也有可能与人类失去联系。

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