海盗船发布模块化电脑桌 Platform:6：双电机升降，双显示器机械臂

IT之家 8 月 23 日消息，海盗船今日发布新款 Platform:6 电脑桌，这是一款为游戏玩家、内容创作者和专业人士设计的高度通用的模块化办公桌，今年第四季度上市。

IT 之家整理海盗船 Platform:6 电脑桌介绍如下：

这款电脑桌宽度为 6 英尺（IT之家备注：约 182.88 厘米），为高端 PC、完整的流媒体设置和一系列配件提供了充足的空间；搭载双电机，可电动可调高度；配备模块化导轨系统，官方称可与数百种售后附件和配件兼容；附带双显示器支架机械臂，超大的 CORSAIR RapidRoute 电线管理托盘可将电缆隐藏起来。

官方称，可扩展性是 Platform:6 设计的关键概念。如果六英尺宽的尺寸不够，可以在桌子的两侧安装侧延伸件，以增加 30 厘米 x 70 厘米的空间，并可选配悬挂钉板。Platform:6 独有的 Elgato 多框架顶部安装钉板提供更多安装位置来整理您的装备和配件。

海盗船暂未公布这款产品的售价信息。

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