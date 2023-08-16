海盗船 K70 MAX 键盘上架：搭载可调节磁轴，1899 元

IT之家 8 月 16 日消息，海盗船日前发布的 K70 MAX 键盘现已上架京东，搭载可调节磁轴，售价 1899 元。

IT之家附海盗船 K70 MAX 键盘介绍如下：

海盗船表示，作为第一款配备可调节的 CORSAIR MGX 磁性机械轴体的键盘，K70 MAX 带来了前所未有的可玩性。

K70 MAX 游戏键盘搭载了全新的 CORSAIR MGX 磁性轴体，能够为每个键设置独立的触发距离（范围从 0.4 毫米到 3.6 毫米，每次调整幅度为 0.1 毫米）。CORSAIR MGX 轴体还引入了双触点触发，可以让按键在一次按下的过程中无两段式触发，无需等待回弹，让你可以仅需一次操作就让指令快速生效两次。例如轻触键走路，重按键则快速奔跑（该功能需要后续固件更新与 iCUE 软件适配支持）。

此外，CORSAIR MGX 轴体还将支持新的 Rapid Trigger 模式。Rapid Trigger 解锁了逐键超灵敏触发，为您在 FPS 和其他快节奏游戏中提供竞争优势。启用 Rapid Trigger 后，按键在抬起时立即复位，使 K70 MAX 在快速重按和输入变化方面比传统机械键盘具有优势。

设计方面，K70 MAX 采用了高级的铝制框体，采用蚀刻工艺处理，坚固且兼具设计感；内部拥有两层减震材料，能够有效地降低打字输入时的噪音。K70 MAX 标配记忆海绵掌托，通过磁吸的方式即可快捷拆装。安装便捷、使用舒适，能够充分释放你的手部压力。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。