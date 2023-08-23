消息称三星获得 AMD HBM3 内存订单，为其 MI300X GPU 提供支持

IT之家 8 月 23 日消息，据外媒 hankyung 消息，AMD 已与三星电子达成协议，三星的 HBM3 内存和封装技术将被 AMD MI300X GPU 采用，外媒预计明年三星电子将在 HBM 市场获得 50% 的份额。

当下台积电当下被英伟达庞大的 AI GPU 订单严重占据，这让 AMD 等公司难以委托台积电，因此 AMD 需要寻求另一个可靠且一致的合作伙伴 —— 即三星。

▲ 图源 外媒 hankyung

据悉，三星已通过其下一代 HBM3 内存的决定性质量测试，并准备将 AMD 纳入其中。外媒声称，三星向英伟达提出了一种“混合”制造工艺，例如晶圆采购到 2.5D 封装。

IT之家同时发现，除了 AMD，英伟达也将三星视为潜在的供应商，据称“台积电目前无法满足 AI 行业的巨大需求，交货时间延长了六个月”。随着供应链的中断，利润也会受到影响，英伟达的目标是“最大限度地提高其产量”，这是“英伟达所无法承受的”。

▲ 图源 AMD

AMD MI300X 拥有最多 8 个 XCD 核心，304 组 CU 单元，8 组 HBM3 核心，显存容量提升到了 192GB，相当于 NVIDIA H100 80GB 的足足 2.4 倍，同时 HBM 内存带宽高达 5.2TB / s，Infinity Fabric 总线带宽也有 896GB/s，同样超过英伟达 H100。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。