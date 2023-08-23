上市半月立减 1300 元：三星 Fold 5 折叠屏手机京东 12 期免息

三星 Galaxy Fold 5 折叠屏手机 8 月 11 日正式开售，首发价 12999 元起。

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Galaxy Z Fold 5 提供冰萃蓝、宇夜黑、星河白、极地灰、海浪蓝五款配色。该手机配备 6.2 英寸外屏以及 7.6 英寸内屏，两块屏幕的峰值亮度均达到 1750 尼特，采用超闭合精工铰链。

此外，Galaxy Z Fold 5 还配备 1000 万像素前置镜头 + 400 万像素屏下镜头，后置 5000 万像素广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头 + 1200 万像素超广角镜头，电池容量为 4400mAh，搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器。

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