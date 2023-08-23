三星发布新款玄龙骑士 Ark 电竞显示器：55 英寸 4K 165Hz

IT之家 8 月 23 日消息，三星在 2022 年推出了玄龙骑士 Ark 电竞显示器，55 英寸 4K 165Hz，首发 19999 元，现已降至 15999 元。今日，三星宣布推出升级版玄龙骑士电竞显示器 Ark，预计 9 月上市。

IT 之家附三星升级版玄龙骑士电竞显示器 Ark 官方介绍如下：

三星对于全球首款 55 英寸 1000R 曲率游戏显示器，三星玄龙骑士 Ark，进行了有意义的升级。在初代玄龙骑士 Ark 的成功基础上，三星根据游戏玩家的反馈，将新款玄龙骑士 Ark 提升到了一个新的水平。

显示器的 165Hz 刷新率和 1 ms（GTG）灰阶响应时间为游戏玩家提供了获胜的优势，而驾驶舱模式则为他们提供了全新的视角，让他们能够在垂直方向上进行探索。

三星玄龙骑士电竞显示器新一代 Ark（G97NC）的新增功能包括新的三星 Multi View，可让用户一次在屏幕上看到多达 4 个输入源。同时，显著增强了分屏功能，让游戏玩家即使在使用外部设备时，也能在一个屏幕上便利地发出指令。一个屏幕具有多个内容输入，这可以使得桌面保持精简和整洁，让游戏玩家可以更加专注于手头的游戏。在新的多视图功能中，用户可以同时看到来自三个 HDMI 端口和 DP1.4 接口的输入。这种新的 DP 输入还可以支持 4K 超高清分辨率，以实现高质量的娱乐。

三星玄龙骑士电竞显示器 Ark 现在已经不仅仅是一个个人游戏中心，而成为了满足所有用机需求的一站式来源。新增的键盘、视频、鼠标（KVM）切换功能使得三星玄龙骑士 Ark 成为了一个单一命令站，可在多个设备上提供流畅的多任务处理体验，用户现在可以通过单个鼠标和键盘设置控制连接到显示器的所有设备。

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