苹果分享开发者体验 Vision Pro 头显的感受：“惊叹不已”

IT之家 8 月 24 日消息，上个月，苹果开始在库比蒂诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京设立 Vision Pro 开发者实验室，让开发者能够尽早上手使用这款头显。为期一天的实验室使开发人员能够在 VisionOS 上测试和优化他们的应用程序，苹果员工可以帮助进行设置和故障排除。

苹果公司今天公布了一些参加过实验室的开发者的反馈，他们都对 Vision Pro 赞不绝口。Widgetsmith 应用的开发者 David Smith 说：“我之前只能在模拟器里看到这个东西，但那只是一个盒子。当你第一次看到自己的应用真正运行起来时，你会惊叹不已。”Fantastical 和 Cardhop 应用的开发者 Michael Simmons 说：“这就像第一次看到奇幻电影一样，感觉就像我是应用程序的一部分。体验空间计算不仅验证了我们之前想到的设计，还让我们开始思考不仅仅是左右或上下，而是超越边界的可能性。”

任何年满 18 岁以上的注册苹果开发者都可以在苹果公司的网站上申请参加 Vision Pro 实验室，不同地点的实验室日期不同，最晚到 9 月底结束。申请者必须有一个正在开发中的新 visionOS 应用，或者一个已有的 iPadOS 或 iOS 应用，并且优先考虑那些为 Vision Pro 专门优化的应用。

据彭博社的 Mark Gurman 此前报道，他听说实验室的参与人数很少，“只有少量开发者”，但随着时间的推移，可能会有更多人感兴趣。

苹果 Vision Pro 将于 2024 年初在美国上市，同年晚些时候在其他国家上市，该设备的售价为 3499 美元（IT之家备注：当前约 25543 元人民币）。

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