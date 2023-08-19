首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > VR之家>设备

博主晒苹果 Vision Pro 头显显示芯片参数：亮度 5000 尼特、像素密度 3387ppi、90-100Hz 刷新率

2023/8/19 7:23:12 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
评论：

IT之家 8 月 19 日消息，微博博主 @可以叫我山姆 昨晚发文，声称自己看到了苹果 Vision Pro 头显的显示芯片参数。据称，该博主当天前往珠海参观“一个高科技企业”，工作人员表示关于显示芯片的数据“保真”，且是“硬件总经理亲自在美国看的”。IT之家附详细参数如下：

  • 供货商： 索尼

  • 芯片尺寸：1.42 英寸

  • 分辨率：3648*3144

  • 像素密度：3387ppi

  • 亮度：5000 nit

  • 刷新率：默认值为 90Hz，最大值 100Hz

另据IT之家此前报道，在今年 WWDC 大会的“针对空间现实优化应用程序功能和性能”会议上，主持人透露称，Vision Pro 显示屏的常规刷新率为 90Hz，而在比如观看 24 帧电影的部分情况下，刷新率将提升至 96Hz，从而减少在默认刷新率下可能的帧抖动情况。

图片 1

其他配置方面，苹果将 Vision Pro 定位为“独立电脑”，配备和 iPad Pro、Mac 系列相同的 M2 芯片，具备强大的计算能力。另据法国科技媒体 iPhoneSoft 报道，通过查看 visionOS 头显设置应用程序，认为苹果 Vision Pro 头显的内置存储空间最高为 1TB

国外科技媒体 9to5Mac 推测苹果会为 Vision Pro 推出不同存储版本，3499 美元（当前约 25543 元人民币）应该是 256GB 版本的起售价格，此外还会溢价提供 512GB 和 1TB 版本

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：苹果Vision Pro

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用