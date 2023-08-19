博主晒苹果 Vision Pro 头显显示芯片参数：亮度 5000 尼特、像素密度 3387ppi、90-100Hz 刷新率

IT之家 8 月 19 日消息，微博博主 @可以叫我山姆 昨晚发文，声称自己看到了苹果 Vision Pro 头显的显示芯片参数。据称，该博主当天前往珠海参观“一个高科技企业”，工作人员表示关于显示芯片的数据“保真”，且是“硬件总经理亲自在美国看的”。IT之家附详细参数如下：

供货商： 索尼

芯片尺寸： 1.42 英寸

分辨率： 3648*3144

像素密度： 3387ppi

亮度： 5000 nit

刷新率：默认值为 90Hz，最大值 100Hz

另据IT之家此前报道，在今年 WWDC 大会的“针对空间现实优化应用程序功能和性能”会议上，主持人透露称，Vision Pro 显示屏的常规刷新率为 90Hz，而在比如观看 24 帧电影的部分情况下，刷新率将提升至 96Hz，从而减少在默认刷新率下可能的帧抖动情况。

其他配置方面，苹果将 Vision Pro 定位为“独立电脑”，配备和 iPad Pro、Mac 系列相同的 M2 芯片，具备强大的计算能力。另据法国科技媒体 iPhoneSoft 报道，通过查看 visionOS 头显设置应用程序，认为苹果 Vision Pro 头显的内置存储空间最高为 1TB。

国外科技媒体 9to5Mac 推测苹果会为 Vision Pro 推出不同存储版本，3499 美元（当前约 25543 元人民币）应该是 256GB 版本的起售价格，此外还会溢价提供 512GB 和 1TB 版本。

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