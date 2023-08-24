魅族 20 Pro 手机推送 Flyme 10.2.0.0A 稳定版更新：优化部分游戏卡顿，修复 18 项问题

IT之家 8 月 24 日消息，据IT之家网友反馈，魅族 20 Pro 手机现已推送 Flyme 10.2.0.0A 稳定版更新，安装包大小为 93.09MB。

更新日志显示，本次升级新增“系统外观锁屏电量插件显示充电状态”，优化部分游戏场景卡顿掉帧的问题，并修复包括“开启拍摄声后偶现使用相机拍照时没有拍摄声”、“开关锁屏画报后息屏显示通知提示被关闭”等在内的多达 18 项问题。

IT之家附更新日志：

系统外观锁屏电量插件新增显示充电状态

优化部分游戏场景卡顿掉帧的问题

修复笔记字体加粗无效的问题

修复开启应用分身后，应用小窗菜单无法同时添加本体应用和分身应用的问题

修复关闭应用小窗联系人头像后，聚合支付不显示切换支付方式的问题

修复点击 Aicy 纵览快捷功能收付款码出现错误的问题

修复开关锁屏画报后息屏显示通知提示被关闭的问题

修复修改锁屏时间颜色后偶现变回白色的问题

修复锁屏界面人脸解锁图标黑白反色异常的问题

修复偶现设置锁屏布局后，锁屏壁纸被拉伸的问题

修复设置壁纸时双指放大，应用壁纸后被二次放大的问题

修复偶现节日壁纸没有自动恢复的问题

修复使用 Alive 样式息屏且息屏显示模式为移动手机显示时，偶现息屏显示闪一下的问题

修复在地震预警中查看历史预警偶现闪退的问题修复偶现录屏后查看录屏时图库不显示底部功能栏的问题

修复开启拍摄声后偶现使用相机拍照时没有拍摄声的问题

修复偶现相机录像模式闪退的问题

修复偶现微信新消息通知无法设置为提醒的问题

修复浏览微信朋友圈时来微信消息，选择小窗打开后下拉至全屏状态，多任务管理中出现多个微信任务卡片的问题