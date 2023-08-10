魅族 20/20 PRO 手机获推 Flyme 10.2 稳定版：带来手机汽车互联、聚合支付、UI 更新等功能

IT之家 8 月 10 日消息，据 Flyme 官方微博动态，魅族目前已经为旗下魅族 20、魅族 20 PRO 两款手机全量推送 Flyme 10.2 系统稳定版。

▲ 图源 Flyme 官方微博

IT之家整理“主要新增功能”如下：

新增“Flyme Link 手机域”功能

车机当下能够“使用手机应用生态”，用户使用车机进行导航同时需接听第三方视频通话时，视频够以小窗形式打开，降低驾驶干扰。

手机“流转”至车机的 App 能够主动适配车机屏幕，同个应用支持左右窗口分屏操作，动态调整比例，以提升车主使用效率，支持跨端“应用流转”功能，首批支持 QQ 音乐、高德地图等 App。

官方表示，该功能可为车主构建“无感丝滑的沉浸式手机汽车互联体验”。

新增“聚合支付”功能

小窗快捷功能新增聚合支付，能够快捷启动和切换微信、支付宝付款及扫码功能，官方表示，该功能是“行业首个闪电级快捷支付解决方案”

系统外观更新

锁屏新增多款时间字体样式，新增“锁屏小插件”、支持修改锁屏时间文字及插件内容的颜色。

锁屏壁纸新增“黑白”、“清新”两种显示效果，桌面壁纸可选沿用锁屏或自选设置显示效果，设置壁纸时支持双指放大、缩小，平移壁纸位置

跨屏互联

支持界面镜像投屏，支持拖动调节大小，新增剪切板、快捷截屏功能，网页端新增音频文件分类。

官方表示，更多更新详情请至「设置 > 系统更新 > 更新日志」中查看。

▲ 图源 Flyme 官方微博

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