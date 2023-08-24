《辐射》真人剧集宣布 2024 年上线亚马逊 Prime Video 流媒体

IT之家 8 月 24 日消息，亚马逊 Prime Video 日前宣布，由热门游戏《辐射》改编的同名真人剧集将于 2024 年在该流媒体平台上首播。

官方 X 帖子中确认，剧集将展现位于洛杉矶的 33 号避难所，但还没有透露详细剧情走向。该剧由《西部世界》制片人乔纳森・诺兰、丽莎・乔伊夫妇担任节目制作人。

此外，贝塞斯达的知名游戏制作人陶德在《星空》游戏展台上透露了一小段《辐射》真人剧集的先导预告。

亚马逊 Prime Video《辐射》剧集第一季已经杀青，已有片场照流出，展示了避难所居民、尸鬼的外观以及避难所内的一些陈设。

图源 Idle Sloth

据IT之家此前报道，该片于 2022 年 7 月 5 日开拍，2023 年 3 月结束拍摄。

去年，亚马逊 Prime Video 和 Kilter Films 首次分享了正在拍摄的《辐射》剧集的预告图，展示了一个刚刚打开的避难所场景，一个神秘的人物站在门口，后面是三个避难所居民。避难所居民都穿着 33 号避难所的衣服。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。