美光捐赠 100 万元人民币驰援中国洪涝灾区

IT之家 8 月 24 日消息，美光科技今日发布公告，旗下美光基金会 （Micron Foundation）向赠与亚洲中国洪水救援基金（G2A China Flood Relief Fund）捐赠 100 万元人民币，以援助受台风 “杜苏芮” 和 “卡努” 影响的北京、河北及黑龙江地区受灾群众。

公告称，美光捐赠款项将被用于一线救援、当地物资供给和灾后重建等社区需求。此外，美光还积极团结全球团队成员力量，通过员工配捐的方式筹集更多善款。

美光基金会执行董事 Dee Mooney 表示：“台风 ‘杜苏芮’ 和 ‘卡努’ 给中国多个地区带来了严重的灾害，中国政府在灾后进行了迅速的紧急救援行动。美光本次捐款将主要用于支持灾区群众生活保障物资供给和灾后恢复及重建工作。我们希望通过本次捐助为缓解灾情尽一份绵薄之力，帮助当地人员尽早恢复正常生活。”

据IT之家此前报道，网信办官网于 5 月 21 日发布通知，称美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。

美光于今年 6 月宣布，计划在未来几年中对西安封测工厂投资逾 43 亿元人民币，用于加建新厂房，并引进更多全新且高性能的封装和测试设备，以更好地满足中国客户的需求。该投资项目还将额外增加 500 个就业岗位，使美光在中国的员工总数增至 4500 余人。

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