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马斯克：与扎克伯格的决斗将在 X 上直播，所有收益捐赠给慈善机构

2023/8/6 16:38:49 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 8 月 6 日消息，社交媒体界两位大佬马斯克、扎克伯格之间的“笼斗”大戏传来了新进展。马斯克今日下午在其推特宣布，这场“马扎大战”将会在𝕏平台上直播，且所有收益都将捐赠给退伍军人、慈善机构

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而在今天早些时候，马斯克更是宣称自己“每天都在练习举重，为这场格斗赛做好准备”。不过，他还表示自己没空健身，因此就干脆把器材带去上班。“这是一种文明的战争形式，男人之间喜欢战争”。

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另据IT之家此前报道，Meta 公司的首席执行官马克・扎克伯格近日在 Instagram 上宣布，他已经从传奇的综合格斗教练戴夫・卡马里洛那里获得了巴西柔术的蓝带，并祝贺卡马里洛获得了黑带五段。

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卡马里洛曾是美国空手道学院的长期巴西柔术教练，他培养了包括凯恩・维拉斯奎兹和丹尼尔・科米尔在内的多位 UFC 冠军。扎克伯格此前已经参加过两次巴西柔术比赛，并分别在无袍和有袍的羽量级白带组别中获得了金牌和银牌。

如果扎克伯格和马斯克真的能够在擂台上对决，那么扎克伯格的巴西柔术训练无疑会发挥作用，马斯克那就要小心了。不过，这场比赛是否会成真，还有待观察。

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扎克伯格获得巴西柔术蓝带，马斯克要当心

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关键词：马斯克扎克伯格X平台

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