腾龙宣布尼康 Z 卡口 35-150mm F2-2.8 镜头 9 月 21 日上市

IT之家 8 月 24 日消息，腾龙镜头今日宣布，适用于全画幅无反相机的尼康 Z 卡口长焦变焦镜头 ——35-150mm F / 2-2.8 Di III VXD（型号 A058）新品于 2023 年 9 月 21 日正式上市。

据介绍，35-150mm F2-2.8 作为适用于全画幅无反相机的尼康 Z 卡口变焦镜头，是一款焦段覆盖 35mm 准广角至 150mm 长焦的人像变焦镜头，且在其广角端最大光圈达到了 F2。

镜头采用线性马达对焦机构 VXD，配置了可抑制光分散性的 4 片特殊材质 LD（Low Dispersion）低色散镜片，以及 3 片 GM（玻璃铸造非球面）镜片；最近拍摄距离在 35mm 广角端为 0.33m，最大摄影倍率 1:5.7。

该镜头将于 9 月 21 日上市，IT之家暂未查到售价信息，产品规格表如下：

MTF 曲线图中的 10 线 / mm（低周波）的曲线越接近 1，说明镜头的再现性、通透性越好。而 30 线 / mm（高周波）曲线越接近 1，则表示镜头的分辨率越好锐度高。

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