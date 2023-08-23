哈苏发布 XCD 4/28P 中画幅镜头，售价 11999 元

IT之家 8 月 23 日消息，哈苏今日发布 XCD 4/28P 中画幅镜头，这是一款等效全画幅 22mm 的广角镜头，售价 11999 元。

IT之家整理哈苏 XCD 4/28P 镜头介绍如下：

XCD 4/28P 是一款等效 22mm 的广角镜头，重仅 245g、长度 43.5mm，搭配 F4.0 光圈。

XCD 4/28P 采⽤ 8 组 9 ⽚式光学结构，其中包含 2 ⽚⾮球⾯镜⽚和 1 ⽚超低⾊散镜⽚，在保证优异成像的同时有效减少色散；搭配精湛结构设计，让紧凑⼩巧的体积也能拥有强悍性能，满足 1 亿像素的解析力要求，从中心到边缘的成像区域，均可获得高精度、高分辨率的锐利图像。

官方称，这款镜头可以驾驭自然风光、街头人文及城市建筑。此外，镜头有 22cm 的最近对焦距离，放⼤倍率 1：6，细致捕捉特写，适合拍摄花卉、美食等近景。

XCD 4/28P 采用线性控制的步进电机和更轻更小的对焦镜组，能轻快、准确控制对焦镜组的移动，让对焦响应更加灵敏。搭配⽀持 PDAF 相位对焦技术的 X2D 100C 使⽤，对焦速度快且精准。小型镜间快门集专业、强大于一身，支持所有快门速度下的闪光灯同步拍摄，闪光同步速度高达 1/4000 秒。

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