马斯克试驾量产候选版 Cybertruck，赞其是特斯拉“有史以来最好产品”

8 月 24 日消息，当地时间周三，美国电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）发布了一张自己在得州超级工厂试驾量产候选版 Cybertruck 的照片，并说自己当天对这辆电动皮卡进行了一番测试。

马斯克说，Cybertruck 是特斯拉“有史以来最好的产品”。

上个月特斯拉宣布，公司已经“在得州超级工厂制造出第一辆 Cybertruck”。

这让人们颇感意外。因为在此之前有报道称，特斯拉告诉供应商，公司准备在今年 8 月底发布 Cybertruck 的候选版本，并在今年 10 月初开始生产。

特斯拉很快澄清说，其已经开始生产量产候选版 Cybertruck。

这应该就是最终定型的 Cybertruck。马斯克在社交媒体推特上发布了其中一辆量产候选版 Cybertruck 的照片，并宣布，“刚刚在特斯拉得州超级车展上试驾了一辆 Cybertruck！”

除了表示这是特斯拉“有史以来最好的产品”之外，马斯克没有对这款车发表过多评论。

最新消息意味着特斯拉关于在今年第三季度末开始交付 Cybertruck 的时间不变。预计特斯拉要等到举行交付活动时才会公布 Cybertruck 的最终规格和定价。

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