华硕无畏 15i BAPE 联名款笔记本今晚 0 点开售：可选 13 代 i5 / i9 处理器，6499 元起

IT之家 8 月 24 日消息，华硕无畏 15i 2023 BAPE 联名限定笔记本将于今晚 0 点正式开售，售价 6499 元起。关于这款新品的配置以及外观，华硕此前已经公布，获英特尔Evo认证。

据官方介绍，这款新品笔记本提供定制迷彩图案，有银、黑双色可选，提供联名手提电脑包、联名鼠标、联名公仔等。笔记本顶盖采用全金属迷彩光雕显影，配以反光材质的真空镀膜 Logo，触控板同样采用迷彩设计。

该产品采用了 14 英寸 2.8K 120Hz OLED 屏，100% P3 色域，600 尼特亮度，支持 DC 调光以及硬件级低蓝光。性能上搭载了 13 代酷睿 H 系列处理器，可选 i5 和 i9 型号，提供 16GB LPDDR5 内存，可选配最高 1TB SSD。

接口方面，华硕无畏 BAPE 联名款提供 HDMI 接口、全功能雷电 4、USB-A 3.2Gen1、USB 2.0、耳机接口各一个。

这款新品还配备 75Wh 电池，支持 100W PD 充电器（IT之家注：需另行购买）、90W 电源适配器以及 5-20V 宽幅电压充电，模拟办公续航约 13 小时，高清视频播放约 11 小时。该产品支持电源键集成指纹识别、智能键盘背光灯功能。

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