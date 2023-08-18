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华硕推出无畏 BAPE 联名限定版笔记本，6499 元起

2023/8/18 15:45:25 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 18 日消息，华硕现已推出新款无畏 15i 2023 BAPE 联名限定版笔记本，i5-13500H 16G 512G 配置首发 6499 元。

IT 之家整理华硕无畏 BAPE 联名限定版笔记本参数如下：

这款笔记本搭载 13 代酷睿 H 系列处理器，可选 i5 和 i9 型号，标配 16GB LPDDR5 内存和 512GB SSD。

屏幕方面，这款笔记本采用了 14 英寸 2.8K 120Hz  OLED 屏，100% P3 色域，600 尼特亮度。

其他方面，这款笔记本内置 75Wh 电池，接口包括 HDMI、雷电 4、USB-A 等。

华硕表示，联名限定版设计主题为冒险 & 探索，整体视觉设计表现为 BABY MILO 和家庭成员躲在迷彩图案中，迷彩象征未知，唤起一种寻宝的趣味感。这也是第一款集经典猿人头经典 ABC 迷彩、BABY MILO 及家庭成员等图案和华硕无畏 (ASUS Vivobook) 品牌标识于一体的定制联名迷彩图案设计。

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关键词：华硕笔记本

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