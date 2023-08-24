优派推出 VX2776-2K-OLED 显示器：27 英寸 2K 屏、240Hz 刷新率，6994 元

IT之家 8 月 24 日消息，优派今日推出新款 VX2776-2K-OLED 显示器，目前已上架电商平台开售，到手价 6994 元。

IT之家汇总该款显示器参数信息：

优派 VX2776-2K-OLED 显示器配备 27 英寸 2K 屏幕，分辨率 2560x1440，支持 240Hz 高刷，0.03ms GTG 响应时间；峰值亮度 1000nits，支持 HDR、150 万：1 对比度、10 bit 色深、98.5% DCI-P3 色域覆盖。

该款显示器兼容 AMD FreeSync 和英伟达 G-Sync 技术，可降低画面撕裂现象；支持防眩光低反射屏幕技术。显示器背面自带电竞氛围灯、五向摇杆按键以及金属底座，内置 2x3W 扬声器，支架支持俯仰、升降、水平以及旋转调整。

接口方面，该款显示器自带 HDMI、DP、USB-C、USB-B 以及 USB-A 接口，其中 USB-C 支持 96W 反向快充。

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