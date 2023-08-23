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优派新款 VX2781-2K-OLED 显示器开卖：26.5 英寸 2K 240Hz，6999 元

2023/8/23 21:40:00 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 23 日消息，优派不久前公布的新款 VX2781-2K-OLED 显示器现已开卖，四边微边框，采用 LG 的 26.5 英寸 2K 240Hz OLED 面板，售价 6999 元。

IT之家整理 VX2781-2K-OLED 显示器参数如下：

  • 面板类型: 26.5 英寸 OLED

  • 最佳分辨率: 2560×1440@240Hz

  • 对比度: 150,000:1 (Typ.) (100% APL)，1,500,000:1 (Typ.)(25% APL)

  • 亮度: 190 尼特 (Typ)，450 尼特 (25% APL），1000 尼特（HDR 模式，屏幕的 3%）

  • 响应时间: 0.03ms（GTG）

  • 表面涂层: 抗眩光多层膜

  • 色深: 原生 10bit

  • 色域: 98.5% DCI-P3 色域覆盖，100% sRGB 覆盖

  • 特色功能: 滤蓝光；ViewMode；HDR10；兼容 FreeSync&G-sync；防眩光低反射 AGLR 技术；防烧屏技术；Delta E＜2（sRGB，DCI-P3，Rec709，预设模式下）

  • 全功能 USB-C 接口，支持 96W 反向供电

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