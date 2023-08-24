《女神异闻录 3 Reload》Steam 国区售价公布：349 元起，明年 2 月 2 日发售

IT之家 8 月 24 日消息，此前在 Steam 上架的《女神异闻录 3 Reload》现已公布国区售价，标准版为 349 元、数字豪华版为 399 元、数字高级版为 499 元。

游戏介绍显示，《女神异闻录 3 Reload》标准版仅包含游戏本体，DLC 等需要单独购买。数字豪华版则在标准版的基础上，提供 64 页豪华艺术集的数字程序，包括角色插画、设定图、背景美术资料和游戏内插画素材等；60 首豪华完整版原声集的数字程序，收录了 ATLUS 音响团队为该游戏打造的曲目，除了《女神异闻录３》的 Reload 版改编曲目外，还有全新乐曲。

数字高级版则在以上产品的基础上，提供了全部 DLC 的组合包，包括 P5R 怪盗团服装组合、P5R 秀尽学园高中服装组合、P5R 人格面具组合１、P5R 人格面具组合２、P5R BGM 组合、P4G 八十神高级中学服装组合、P4G 人格面具组合。

这款 ATLUS 新作确认将于 2024 年 2 月 2 日发售，届时将登陆 PC、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 平台，首发 Xbox Game Pass。

IT之家附《女神异闻录 3 Reload》配置要求：

最低配置（需要 64 位处理器和操作系统）

操作系统：Windows 10

处理器：英特尔酷睿 i7-4790（3.4 GHz）

内存：8GB RAM

显卡：英伟达 GeForce GTX 650 Ti（2GB）

DirectX 版本：12

存储空间：需要 30 GB 可用空间

推荐配置（需要 64 位处理器和操作系统）

操作系统：Windows 10

处理器：英特尔酷睿 i7-4790（3.4 GHz）

内存：8 GB RAM

显卡：英伟达 GeForce GTX 760（2 GB）

DirectX 版本：12

存储空间：需要 30 GB 可用空间

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