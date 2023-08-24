福特丰田等车企计划复兴油电混合车，宣称“五年内将产销数十万辆”

IT之家 8 月 24 日消息，在汽车行业争相开发全电动车型的过程中，油电混合动力汽车的存在一直很尴尬，据外媒 drive.com 报道，福特、丰田、Stellantis 集团（IT之家注：旗下有吉普、克莱斯勒、道奇）等车企，计划复兴油电混合动力汽车，宣布未来五年内他们在美国生产和销售数十万辆混合动力汽车。

纽约投资管理公司 Ingalls & Snyder 的高级投资组合策略师 Tim Ghriskey 表示，在美国，混合动力汽车“的确”为很多民众服务，混合动力汽车是纯电汽车“很好的替代品”，而且更容易被客户所接受。

AutoForecast Solutions 副总裁 Sam Fiorani 则对此表示：“随着排放要求的收紧，混合动力车提供了更清洁的能源，而不需要买家直接购买纯电动汽车。”

标普全球移动 （S&P Global Mobility) 估计，混合动力汽车销量在未来五年将增长两倍以上，到 2028 年将占美国新车销量的 24%。纯电动汽车的销量将占到 37% 左右，剩下的油车将占据近 40% 的份额。

Stellantis 集团表示，油电混合车目前占集团品牌中吉普牧马人销量的 36%，占克莱斯勒 Pacifica 销量的 19%，Stellantis 集团一位发言人声称：“集团非常看好混合动力车的未来。”

外媒称，从历史上看混合动力车在美国总销量中所占的比例不到 10%，其中丰田长期销售的普锐斯 （Prius) 是最受欢迎的车型之一，“随着丰田慢慢加大对纯电动汽车的投资，混合动力汽车将在公司的长期电气化计划中发挥关键作用”。

而福特汽车是最新推出“更激进的混合动力计划”的公司。在 7 月底举行的第二季度业绩电话会议上，福特首席执行官 Jim Farley 表示，福特预计未来五年混合动力汽车的销量将增长四倍，此前福特曾承诺大力发展全电动汽车。

不过IT之家注意到，实际上油电混合汽车在北美一直“风评不佳”，以女性车主为主，受美式文化“刻板印象”所影响，许多“老美”认为驾驶油电混合汽车的车主并不“猛男”，所以此类车型一直销量平平，实际上纯电车也只是近来凭借“参数优异”和各大厂商“主推”，名声才在北美逐渐转好。

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